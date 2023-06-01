В России могут ввести плату для организаций за использование зарубежного ПО

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Правительство России изучает идею обязательных платежей для компаний, использующих зарубежное программное обеспечение (ПО) до момента перехода на отечественное. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования", – цитирует его РИА Новости.

Между тем председатель российского правительства отметил, что в 2022 году в стране в 10–12 раз вырос спрос на отечественные программные продукты. Сейчас в России аккредитацию имеют более 22 тысяч компаний, разрабатывающих ПО.

Число программистов увеличилось на 13%. Всего в России работают более 740 тысяч специалистов этого профиля.

"Ситуацию в отрасли ярко характеризует объем реализации собственных решений и услуг, который вырос почти на четверть – примерно до 2,2 триллиона рублей. Это хороший тренд", – заявил Мишустин.

До этого стало известно, что спрос российских компаний на IT-специалистов за минувший год увеличился более чем в полтора раза. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывалось около 59 тысяч открытых IT-вакансий. Потребность в специалистах объясняли уходом с рынка зарубежных компаний и их ПО.

