Собянин рассказал, как IT-компании Москвы выходят на зарубежные рынки при поддержке МЭЦ

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IT-компании Москвы предоставляют свои услуги в других государствах при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Их разработки покупают в ОАЭ, Индии, Египте, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и других странах, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



По словам мэра, с начала работы в 2017 году МЭЦ поддержал свыше 500 столичных IT-предприятий, которые занимаются экспортом программного обеспечения, сервисом для цифровизации услуг и оборудованием.



"Например, Mainslab успешно продвигает сервис для страховых компаний. Искусственный интеллект позволяет найти завышения в медицинских счетах и рассчитать ущерб в ДТП по фото. Московский разработчик ПО для хранения и доставки потокового видео Flussonic Media Server помогает работать с трансляциями и обрабатывать видеоматериалы с помощью нейросетей", – отметил мэр.

Вместе с этим он добавил, что в мире популярностью пользуется система контроля организации онлайн-экзаменов ProctorEdu, которую придумала компания "Проктор". Экспортный центр осуществляет деятельность по принципу одного окна. Бизнесмены из Москвы могут бесплатно заручиться поддержкой экспортной деятельности, в том числе финансовой, поделился Собянин.

Кроме того, МЭЦ занимается организацией участия столичных разработчиков в зарубежных форумах и бизнес-миссиях. Так, одна из них скоро состоится в Марокко.

Ранее сообщалось, что в столице начался прием заявок IT-компаний на участие в экспортном акселераторе GoGlobal при поддержке правительства Москвы. Его смогут пройти 20 предприятий, отобранные экспертами.

Столичных предпринимателей пригласили присоединиться к бизнес-миссиям в нескольких странах