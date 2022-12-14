Обороты столичных ИТ-компаний выросли на треть по сравнению с прошлым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обороты ИТ-компаний Москвы с начала года по октябрь выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили два триллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Более 75 процентов оборота ИТ-компаний столицы приходится на разработку компьютерного и программного обеспечения и консультационные услуги. За 10 месяцев 2022 года он превысил 1,5 триллиона рублей, прибавив за год 40 процентов", – заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, примерно четверть объема продаж обеспечили работающие в области информационных технологий компании. Их оборот превысил 480 миллиардов рублей, что почти на 15% выше, чем в аналогичный период прошлого года, уточнила Багреева.

Министр заявила, что цифровизация охватывает все сферы экономики, без нее невозможно представить современную жизнь. По словам главы ведомства, это стимулирует развитие ИТ-сектора.

В московском ИТ-секторе работает порядка 30% от всех российских компаний. При этом, за этот год столичные компании обеспечили более 70% оборота всей российской отрасли, приводятся данные министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Отрасль также растет из-за потребности в замещении иностранного ПО и обеспечении цифровой независимости страны. Для поддержки отрасли доступен широкий спектр мер, включающий в том числе освобождение от проверок до 2024 года, субсидии на приобретение отечественного программного обеспечения, льготное кредитование и гранты на разработки.

Кроме того, для сотрудников аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ИТ-компаний доступна льготная ипотека по ставке до 5% годовых. В Москве за полгода действия программы подобных кредитов было выдано на 16 миллиардов рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что все городские системы и портал мэра Москвы перешли на отечественное ПО.

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