Все городские системы и портал мэра Москвы перешли на отечественное ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все городские системы Москвы работают на отечественном программном обеспечении, заявил в эфире телеканала ТВЦ Сергей Собянин.

"Мы перехватили большинство программных продуктов. Сегодня даже mos.ru и все городские услуги работают на нашем, отечественном 100% программном обеспечении", – сказал мэр.

Он добавил, что за последнее время было совершенно много хакерских атак, однако ПО выдержало.

Ранее сообщалось, что на 56 городских сайтах пользователям стала доступна обновленная поисковая строка портала мэра и правительства столицы. До конца 2023 года ее планируют ввести более чем на 400 столичных сайтах.

Также стало известно, что карту москвича с 1 декабря можно оформить только в онлайн-формате через mos.ru. Благодаря переходу услуги в электронный формат жителям столицы больше не нужно лично приходить в центры госуслуг.



Карту москвича теперь можно оформить только онлайн на портале mos.ru

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