Карту москвича теперь можно оформить только онлайн на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Карту москвича с 1 декабря можно оформить только в онлайн-формате через mos.ru. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря переходу услуги в электронный формат жителям столицы больше не нужно лично приходить в центры госуслуг. Теперь горожане смогут оформить необходимые документы в любое удобное для них время. За ходом рассмотрения заявки можно следить в личном кабинете.

По мнению министра правительства Москвы, главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, решение упростит процесс оформления. Горожанину необходимо только указать льготную категорию, прикрепить фотографию и выбрать удобный центр госуслуг для получения карты.

Однако при возникновении сложностей с использованием сайта, рекомендуется посетить ближайший центр "Мои документы". Там специалисты не только помогут создать ученую запись на mos.ru, но и покажут, как правильно заполнить заявление на оформление карты москвича.

Ранее сообщалось, что на 56 городских сайтах пользователям стала доступна обновленная поисковая строка портала мэра и правительства столицы. До конца 2023 года ее планируют ввести более чем на 400 столичных сайтах.

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