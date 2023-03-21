"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей из-за проблем с софтом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Информация об отзыве всех проданных автомобилей завода "Москвича" не соответствует действительности. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе предприятия.

До этого СМИ сообщили, что "Москвич" отозвал 86 проданных автомобилей из-за проблем с русификацией софта.

"В данном случае речь идет только о сервисной кампании, которая предполагает плановое обновление софта программного обеспечения кроссовера "Москвич 3" для корректной русификации мультимедийной системы", – пояснили в пресс-службе.

По словам представителей "Москвича", в случае отзыва данные о кампании были бы опубликованы на сайте Росстандарта с предупреждением к владельцам о необходимости предоставить автомобили на диагностику и ремонт.

До этого стало известно, что "Москвич" в конце 2023 года планирует выпустить две новые модели машин в сегменте SUV и седан. Директор ПАО "КамАЗ" – технологического партнера "Москвича" – Сергей Когогин пояснил, что машины будут отличаться увеличенным размером.



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