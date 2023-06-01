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01 июня, 21:15

Политика

В МИД РФ прокомментировали данные ФСБ о слежке за российскими дипломатами

В МИД РФ прокомментировали данные ФСБ о слежке за российскими дипломатами

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В МИД РФ прокомментировали разоблачительные данные ФСБ о слежке за российскими дипломатами по всему миру с помощью устройств Apple. По данным нашей спецслужбы, тысячи айфонов были заражены специальным шпионским вирусом.

В заявлении министерства говорится, что США – государство, которое ставит себя выше закона. А доказательства двойных стандартов этой страны и ее компаний неоднократно были представлены в ООН.

Действительно ли айфоны следят за своими владельцами? И можно ли это остановить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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