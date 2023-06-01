Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в городскую больницу № 2, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, на месте уже работают оперативные службы и следователи. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В свою очередь, в мэрии Белгорода сообщили, что взрыв произошел в районе заправочной станции "Роснефть", на месте работают взрывотехники.

"Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге", – отметили там.

Ранее сообщалось об одиннадцати госпитализированных в результате обстрелов в Белгородской области. Как уточнили врачи, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что остальным пострадавшим от обстрелов госпитализация не понадобилась.

До этого стало известно, что в ночь на 1 июня украинская армия начала обстрел города Шебекино Белгородской области. В результате этого восемь человек получили травмы. Из-за участившихся атак со стороны ВСУ регион запланировали покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

На этом фоне в Белгородской области подключили дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Попросить о помощи можно по номеру 122.

В Кремле заявили, что ситуация в Белгородской области не окажет влияния на ход СВО