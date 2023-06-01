Одиннадцать жителей Белгородской области госпитализированы после обстрелов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Одиннадцать человек были госпитализированы за сегодня после обстрелов в Белгородской области, четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача горбольницы № 2 Белгорода Романа Проценко.

"С 00:00 до 14:30 1 июня поступилм 11 человек. 10 человек, поступивших из городского округа Шебекино, и один поступивший – житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека из 11 находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, одному в настоящее время проводится операция", – сказал Проценко.

Остальным пострадавшим госпитализация не понадобилась, отметил главврач.

В ночь на 1 июня украинская армия начала обстрел города Шебекино Белгородской области. В результате этого восемь человек получили травмы. Из-за участившихся атак со стороны ВСУ регион запланировали покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

На этом фоне в Белгородской области подключили дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Попросить о помощи можно по номеру 122.

Эксперт рассказал, чем РФ может ответить на действия Украины в белгородском Шебекине