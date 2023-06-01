Жители белгородского Шебекина рассказали о ночных обстрелах со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жители города Шебекино Белгородской области рассказали об обстрелах, произошедших ночью со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Так, один из местных жителей назвал произошедшее кошмаром, подчеркнув, что стреляли ВСУ очень сильно. Он добавил, что уже покинул Шебекино, однако его отец пока не может уехать из города.

Другой очевидец подтвердил, что ночью был сильный обстрел. По его словам, днем стало спокойнее, однако прилеты продолжались.

"Сейчас наша семья решила уехать из Шебекина", – заявил он.

В ночь на 1 июня ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области. В результате обстрела восемь человек пострадали. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в этой связи регион планируют покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.Он также добавил, что в Белгородской области подключили дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Попросить о помощи можно по многоканальному номеру 122.

В Минобороны сообщили, что российская армия помешала попытке украинских сил совершить теракт в районе Шебекина. После интенсивного обстрела Белгородской области вражеские формирования попытались проникнуть на российскую территорию.

ВС РФ отразили три атаки ВСУ. С помощью авиации Западного военного округа нанесено 11 ударов по позициям украинских боевиков. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами произведено два удара. Нарушения госграницы не допущено.



Общежитие в Шебекине загорелось от прямого попадания снарядов ВСУ