Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо – Медведев

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Спецоперация на Украине превратилась в контртеррористическую борьбу, положить конец которой можно только посредством уничтожения "осиного гнезда" в Киеве, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области. Кадры выступления политика перед военными опубликованы в его телеграм-канале.

"Контртеррористическая борьба – это, по сути, то, во что в значительной степени уже превратилась СВО. Потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Они должны быть уничтожены. <...> Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению", – подчеркнул Медведев.

Кроме того, политик отметил, что цель атак украинских беспилотников – причинить ущерб гражданскому населению. Он подчеркнул, что такие действия Киева можно охарактеризовать только как террористический акт. С террористами, по мнению Медведева, нельзя договариваться.

Политик также добавил, что за Украиной стоят США и страны Европы, которые встали на тропу войны с Россией.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня украинская армия начала обстрел города Шебекино Белгородской области. В результате этого восемь человек получили травмы. Из-за участившихся атак со стороны ВСУ регион запланировали покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

В результате обстрелов 11 человек были госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии. Как уточнили врачи, остальным пострадавшим госпитализация не понадобилась.

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