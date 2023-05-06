При обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадал один человек

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

При обстреле Вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области пострадал один человек, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте", – отметил Гладков.

Он уточнил, что глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте происшествия. Вся дополнительная информация будет известна позже.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Черемошное и Устинка в Белгородской области. Для устранения последствий обстрела на место происшествия прибыли оперативные службы региона.



Украинские беспилотники обстреляли город Шебекино под Белгородом