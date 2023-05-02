Минобороны РФ показало боевую работу комплекса "Штурм-С" в зоне СВО

В тыловых районах зоны СВО готовят новые расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С". Их используют для уничтожения танков и другой бронетехники, долговременных огневых точек. Также они способны поражать вертолеты и беспилотники, скрытно подбираться к противнику и нанести удар.

Работает российская армия и по дальним целям. Как сообщили в Минобороны, нанесен очередной групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены несколько объектов военно-промышленного комплекса Украины.

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