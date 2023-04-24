В Болгарии прошли антивоенные акции под лозунгом "Болгария – зона мира"

Акции под лозунгом "Болгария – зона мира" прошли в 32 городах страны. Крупнейшая из них состоялась в столице. На улицы Софии вышли 12 тысяч человек.

Митингующие настаивали, чтобы Болгария не принимала участия в военных конфликтах, не поставляла оружия Украине, а также закрыла все военные базы НАТО на территории страны. Участники акции оставили свои подписи под предложением о проведении "референдума за мир и суверенитет". По их мнению, это может защитить Болгарию от вовлечения в вооруженные конфликты.

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