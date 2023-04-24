Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме – СМИ

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Около 80 депутатов Европарламента призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата. Об этом со ссылкой на письмо парламентариев сообщает газета Le Monde.

"В ответ на слова китайского посла во Франции, который во время интервью телеканалу LCI отрицал суверенитет стран, образовавшихся из Советского Союза, почти 80 европейских парламентариев призвали министра иностранных дел не оставаться без ответа", – указано в сообщении.

Ранее посол Лю Шайе на французском телевидении заявил, что Крым изначально был российским, а Никита Хрущев во времена СССР подарил его Украине. Ведущий в ответ отметил, что "Крым – это Украина по международному праву".

Тогда посол указал на то, что по международному праву даже страны бывшего СССР не имеют "эффективного статуса в международном праве, так как нет международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны".

Депутаты Франции в письме к главе французского МИДа отметили, что подобные комментарии "выходят далеко за рамки приемлемого дипломатического дискурса" и добавили, что никакой стране не следует ставить под сомнение суверенитет других.

Ранее сообщалось, что в МИД Китая оценили план президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию украинского конфликта. Китайские власти поддерживают Европу в стремлении оказать содействие скорейшему решению украинского конфликта.