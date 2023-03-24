Кандидат в президенты Турции заявил, что признает Крым и новые российские регионы

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Кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что в случае его победы на выборах признает Крым и новые регионы частью России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации", – заявил он.

Политик также уточнил, что партия "Родина" заявила о признании новых республик, вошедших в состав РФ.

Перинчек заявил, что антироссийские санкции являются ограничениями против Турции и пообещал бороться с ними в случае избрания его президентом.

Ранее политик также сообщил, что собирается вывести страну из НАТО, если займет пост турецкого лидера. Перинчек заявил, что альянс представляет угрозу для Турции, а большинство жителей страны считают друзьями Россию и Китай.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

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