Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО в случае победы

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Если оппозиция победит на выборах в Турции, Анкара напомнит России о том, что является членом НАТО. Об этом заявил советник единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез.

Он сообщил, что в переговорах с Россией Турция будет стремиться к равноправным отношениям. Также Анкара останется посредником между Москвой и Киевом.

"Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО", – цитирует политика РИА Новости.

Чевикез также пообещал, что оппозиция не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу объявили единым кандидатом от оппозиционного Народного альянса на всеобщих выборах в Турции, запланированных на 14 мая. Он будет оппонировать действующему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

Турецкий оппозиционный "Народный альянс" из шести партий собирается в случае победы на выборах упразднить все политсоветы при президенте и усилить парламентаризм в стране, которая является президентской республикой.

Эрдоган подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая 2023 года. Он также заявлял, что планирующиеся всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

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