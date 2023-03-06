Оппозиция обнародовала имя единого кандидата на выборах в Турции 14 мая

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Лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу объявили единым кандидатом от оппозиционного Народного альянса на всеобщих выборах в Турции, запланированных на 14 мая, сообщает РИА Новости.

Он будет оппонировать действующему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Имя Кылычдароглу назвал председатель партии "Счастье" Темель Карамоллаоглу.

Турецкий оппозиционный "Народный альянс" из шести партий собирается в случае победы на выборах упразднить все политсоветы при президенте и усилить парламентаризм в стране, которая является президентской республикой.

Ранее Эрдоган подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая 2023 года. Он также заявлял, что планирующиеся всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Он отметил, что причиной переноса выборов являются экзамены у некоторой части населения и сельскохозяйственные работы у некоторых граждан.

19 августа 2022 года президент Турции заявлял, что выборы пройдут 18 июня 2023 года. Отмечается, что это вторые выборы, на которых будет баллотироваться действующий президент Эрдоган.

Он возглавляет Турцию с 2014 года. В 2018 году Эрдоган победил на досрочных выборах после того, как страна перешла к президентскому правлению.

Кемаль Кылычдароглу до 1983 года проработал специалистом по счетам. Затем был назначен в Генеральное управление по доходам. Работал на посту начальника отдела, в том же учреждении был назначен на должность заместителя генерального директора. Далее некоторое время исполнял обязанности помощника заместителя секретаря в министерстве труда и соцзащиты.

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