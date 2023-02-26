Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил поздравление с днем рождения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Телеграмму разместили на сайте Кремля.

Российский президент подчеркнул, что в непростое время у Эрдогана проявляются его лучшие качества как государственного деятеля и человека. Путин отметил, что турецкий лидер пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и жителей других государств.

"В это непростое время, в столь критической ситуации, когда Турция преодолевает трагические последствия разрушительных землетрясений, в полной мере проявляются ваши лучшие качества государственного деятеля и человека, мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения", – говорится в телеграмме.

Турецкому лидеру сегодня исполнилось 69 лет.

В Турции в начале февраля произошло, по словам Эрдогана, крупнейшее в истории страны стихийное бедствие с 1939 года. Президент рассказал, что в поисково-спасательных мероприятиях принимали участие 9 тысяч человек. Число жертв при землетрясениях в стране превысило 44 тысячи человек.

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