Кандидат в президенты Турции пообещал вывести страну из НАТО в случае победы на выборах

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Кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что в случае его победы на выборах, выведет страну из Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

"При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО", – заявил политик.

По мнению Перинчека, Альянс представляет угрозу для Турции. Он также заявил, что согласно результатам общественного мнения, 80% населения расценивают США как угрозу.

Согласно опросам, 70% народа Турции считают друзьями Россию и Китай, подчеркнул Перинчек.

Ранее сообщалось, что в Высший избирательный совет Турции поступила заявка от действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. О планах побороться за пост руководителя Турции заявили по меньшей мере 18 политиков.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

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