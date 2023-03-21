Эрдоган подал заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты Турции

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Высший избирательный совет Турции поступила заявка от действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что соответствующие документы во вторник в ЦИК страны доставили представители правящей Партии справедливости и развития, основателем и лидером которой является Эрдоган.

На сегодняшний день о планах побороться за пост руководителя Турецкой Республики заявили по меньшей мере 18 политиков. Как ожидается, основным противником действующего президента станет кандидат от оппозиционного Народного альянса, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

В августе прошлого года стало известно, что президентские выборы в Турции назначили на 18 июня 2023 года. Однако позже было решено перенести их на более ранний срок – 14 мая. Эрдоган объяснял, что речь не о досрочном голосовании, а о переносе процедуры из-за неких сезонных условий.

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