15:42Политика
Эрдоган подал заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты Турции
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В Высший избирательный совет Турции поступила заявка от действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Отмечается, что соответствующие документы во вторник в ЦИК страны доставили представители правящей Партии справедливости и развития, основателем и лидером которой является Эрдоган.
На сегодняшний день о планах побороться за пост руководителя Турецкой Республики заявили по меньшей мере 18 политиков. Как ожидается, основным противником действующего президента станет кандидат от оппозиционного Народного альянса, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
В августе прошлого года стало известно, что президентские выборы в Турции назначили на 18 июня 2023 года. Однако позже было решено перенести их на более ранний срок – 14 мая. Эрдоган объяснял, что речь не о досрочном голосовании, а о переносе процедуры из-за неких сезонных условий.
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