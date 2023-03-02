Новым президентом Вьетнама избрали члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга

Фото: AP Photo/Minh Hoang

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Об этом сообщается на сайте вьетнамского национального собрания.

Уточняется, что после утверждения в должности новый президент принес присягу перед депутатами парламента. Во Ван Тхыонг будет занимать должность лидера государства до 2026 года.

Предыдущий президент Вьетнама Нгуен Суан Фук добровольно ушел в отставку в январе этого года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не делал каких-либо официальных заявлений касательно предстоящих выборов, так как в данный момент занят другими делами.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая 2023 года. По словам главы республики, причиной переноса выборов стали экзамены у некоторой части населения и сельскохозяйственные работы у некоторых граждан.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!