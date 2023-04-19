Позиция Южной Кореи о поставках оружия Украине пока не изменилась – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN (Южнокорейская армия на границе с КНДР)

Мнение южнокорейского правительства в вопросе поставок оружия украинской армии носит предположительный характер и по-прежнему является неизменным. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источники в администрации президента.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может поддержать Украину вооружением, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины.

"Позиция правительства не изменилась. Президент ведь назвал ряд условий (для поставки оружия Украине. – Прим. ред.). Ожидания касательно роли Южной Кореи в международном сообществе высоки. Ответ президента был сделан в этом ключе", – сообщил один из собеседников агентства.

Другой источник издания также считает, что высказывания южнокорейского лидера только "предполагают" возможное развитие событий.

По мнению авторов материала, в условиях затянувшегося конфликта в кругах властей Южной Кореи растет дилемма. Помимо того, в статье указывается, что Сеул в подобном вопросе находится под давлением НАТО и США.

Южнокорейские эксперты в беседе с РИА Новости заявили, что правительство уже могло принять решение о поставках оружия Украине. Однако теперь им придется убедить в необходимости подобных действий местное население.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова южнокорейского лидера, ранее сообщил, что Кремль сожалеет о позиции Сеула в украинском вопросе. По его словам, поставки оружия Киеву со стороны Сеула будут говорить о его вовлеченности в конфликт.

