Президент Южной Кореи не исключил возможность поставок оружия на Украину – СМИ

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может начать поставлять оружие Киеву в случае, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины. Об этом сообщает Reuters.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например любое крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", – заявил он.

Юн Сок Ель заявил о возможной передаче вооружений на Украину впервые с начала проведения спецоперации России. В агентстве отмечают, что согласно утечкам документов Пентагона, Сеул опасался давления США по поводу поставок вооружений Киеву и беспокоился из-за того, что продаваемые в Штаты артиллерийские снаряды могут оказаться на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи не исключил появление ядерного оружия в стране. Юн Сок Ель сообщил, что Южная Корея может разместить у себя ядерное оружие от третьей стороны или заполучить его самостоятельно.