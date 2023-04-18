Главы МИД G7 договорились усиливать санкции против РФ и помогать Украине

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Главы МИД стран G7 договорились усиливать санкции против России, а также продолжать поддержку Украины. Об этом со ссылкой на их совместное заявление по итогам встречи в Японии сообщает ТАСС.

"Мы по-прежнему привержены усилению санкций против России, координации и полному их соблюдению", – указано в документе.

Кроме того, лидеры МИД стран Группы семи подтвердили приверженность поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". Помимо прочего, они подтвердили планы по постепенному отказу от российской гражданской продукции в ядерной сфере.

Страны Группы семи также будут совместно пытаться предотвращать поставки в России вооружений третьими странами. Кроме того, они продолжат принимать меры против государств, которые "материально поддерживают действия РФ на Украине".

Представители G7 также пригрозили России "тяжелыми последствиями" в случае любого применения химического, биологического и ядерного оружия. Они также заявили о том, что поддерживают усилия международных правовых структур, в особенности Международного уголовного суда.

Ранее источник Reuters сообщил, что страны G7 сохранили потолок на нефть из РФ в 60 долларов за баррель. Страны Группы семи приняли такое решение, несмотря на призывы некоторых государств снизить установленный потолок.

До этого стало известно, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что ЕС нужна уверенность в том, что Россия не сможет найти какие-либо способы обойти введенные ранее ограничительные меры.

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

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