Джакарта работает над гарантиями для авиакомпаний РФ об отсутствии риска ареста самолетов

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Джакарта прорабатывает возможность передать российским авиакомпаниям гарантии, связанные с отсутствием рисков ареста самолетов при запуске прямых рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийского диппредставителя в Москве Хосе Антонио Морато Тавареса.

"Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию", – поделился Морато Таварес.

Посол добавил, что ведомства Индонезии заинтересованы, чтобы авиакомпании России пользовались услугами именно Джакарты. По словам Морато Тавареса, государство поддерживает контакты с партнерами из РФ. Дипломат отметил, что заинтересованность в рейсах уже выразили такие компании, как "Аэрофлот" и Nordwind.

Ранее стало известно, что Индонезия хочет запустить прямые рейсы с Россией до конца года. Посол заявил, что министр транспорта страны Буди Кариа Сумади просил его поработать над возобновлением маршрутов в Джакарту.

Морато Таварес поделился, что в 2022 году в Индонезию прилетели 74 тысячи путешественников из России, причем 90% из них выбрали остров Бали.

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