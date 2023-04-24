В Венгрии заявили, что вступление Киева в НАТО возможно только с одобрения РФ – СМИ

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Вступление Украины в НАТО возможно лишь при условии, что такой шаг будет одобрен Россией, в противном случае есть риск полномасштабного конфликта. Об этом заявила вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро в интервью газете "Известия".

"Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. До тех пор пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к альянсу", – заявила она.

По ее словам, только одобрение со стороны России в виде определенного соглашения позволит Киеву вступить в Альянс без риска начала нового конфликта.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей спецоперации России.

Кроме того, в Венгрии не желают видеть Киев среди членов НАТО из-за положения нацменьшинств, проживающих на территории Украины. По словам Дуро, украинские власти не желают гарантировать "элементарные права" венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, в особенности в области использования языка.

"В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует необходимость идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", – резюмировала вице-спикер парламента.

До этого генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса.

"Что?!" – написал в ответ на это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Twitter.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Украина вступит в НАТО только как регионы Польши, Венгрии и Румынии.

В МИД РФ же заявили, что НАТО обещает принять в свой состав Украину лишь для того, чтобы мотивировать Киев на выполнение задачи Альянса "победить" Россию. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Украине и Грузии обещали членство в НАТО еще в 2008 году, когда встреча Альянса проходила в Бухаресте.