Россия в одиночку противостоит военному конгломерату НАТО и Украины – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия сегодня в одиночку противостоит военному конгломерату НАТО и Украины, в котором последней отведена роль плацдарма конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин во время конференции в Доме Российского исторического общества.

"Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией", – цитирует его ТАСС.

В свою очередь, коллективный Запад, продолжил дипломат, играет роль поставщика вооружений и разведданных, руководит действиями и выполняет функцию тыла.

Галузин также добавил, что сегодня киевское руководство уничтожает все, что раньше так или иначе связывало Россию и Украину.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО сейчас фактически воюет на стороне Украины. По его словам, Альянсу уже некуда глубже погружаться в противостояние.



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