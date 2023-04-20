Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Политика

Новости часа: недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей СВО – Песков

Новости часа: недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей СВО – Песков

Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США

Путин заявил о необходимости помочь аграриям в новых регионах России

Новости часа: площади природных пожаров в России превысили показатели 2022 года

Новости часа: Песков прокомментировал возможность поставок оружия Киеву Сеулом

Песков опроверг сообщения о якобы подготовке Россией диверсий на объектах в Европе

Новости часа: Мишустин рассказал о программе модернизации инфраструктуры в РФ

Новости часа: Песков заявил, что Россия готова прислушаться к предложениям по Украине

Песков объяснил, почему Шойгу и Герасимов не поехали с Путиным в зону проведения СВО

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации после поездки в Донбасс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, как уточнил Песков, в Кремле пока не оценивали перспективы вступления Украины в Альянс с учетом прибытия генсека организации Йенса Столтенберга в Киев.

В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур". Таковы данные Роспотребнадзора.

Центробанк допускает вмешательство в работу валютного рынка только при угрозах для финстабильности. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Читайте также
властьполитикаобществоэкономикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика