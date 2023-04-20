Новости часа: недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей СВО – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, как уточнил Песков, в Кремле пока не оценивали перспективы вступления Украины в Альянс с учетом прибытия генсека организации Йенса Столтенберга в Киев.

В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур". Таковы данные Роспотребнадзора.

Центробанк допускает вмешательство в работу валютного рынка только при угрозах для финстабильности. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.