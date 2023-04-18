Глава Минцифры РФ сказал, что планов по блокировке "Википедии" на данный момент нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Планов по блокировке интернет-энциклопедии "Википедия" на данный момент нет. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет", – передает ТАСС слова Шадаева.

Ранее столичный суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которая управляет интернет-энциклопедией "Википедия", на сумму 800 тысяч рублей за неудаление видео о зацепинге.

Суд признал компанию виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административном правонарушении РФ, которая предусматривает законодательством Российской Федерации ответственность за неудаление запрещенной информации.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за закрытие "Википедии". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, прежде чем думать о закрытии "Википедии" в РФ, следует создать в России аналог данного портала с проверенной информацией.

