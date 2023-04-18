Суд оштрафовал "Википедию" на 800 тыс рублей за неудаление запрещенного видео

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Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которая управляет интернет-энциклопедией "Википедия", на 800 тысяч рублей за неудаление видео о зацепинге. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компания признана виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административном правонарушении РФ, предусматривающей ответственность за неудаление запрещенной российским законодательством информации.

На прошлой неделе Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 миллиона рублей за аналогичное правонарушение. Тогда компания не удалила статью с названием "Российская оккупация Запорожской области".

А до этого организация получила штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ удалить статью о запрещенной и признанной экстремистской песне группы "Психея".

