12:34Технологии
Суд оштрафовал "Википедию" на 800 тыс рублей за неудаление запрещенного видео
Фото: depositphotos/andreyuu
Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которая управляет интернет-энциклопедией "Википедия", на 800 тысяч рублей за неудаление видео о зацепинге. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что компания признана виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административном правонарушении РФ, предусматривающей ответственность за неудаление запрещенной российским законодательством информации.
На прошлой неделе Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 миллиона рублей за аналогичное правонарушение. Тогда компания не удалила статью с названием "Российская оккупация Запорожской области".
А до этого организация получила штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ удалить статью о запрещенной и признанной экстремистской песне группы "Психея".
Читайте также