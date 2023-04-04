Песков назвал преждевременным закрытие "Википедии" в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прежде чем думать о закрытии "Википедии" в РФ, следует создать в России аналог данного портала с проверенной информацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который выступил за закрытие "Википедии". Песков напомнил, что в России часто обсуждали вопрос создания аналога портала, который сможет передать проверенную, точную и объективную информацию.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в материалах "Википедии" есть много искажений и ошибок, например исторических и фактологических. В связи с этим, подчеркнул Песков, в России следует создать аналог этого портала.

Выступая с предложением закрыть "Википедию", Фадеев также отметил, что портал содержит множество политических и исторических искажений. Глава СПЧ призвал создать альтернативу этому сайту, а саму "Википедию" заблокировать.

"Но она удобна в некоторых аспектах, она удобна для получения справок. Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а простые вещи удобно (искать. – Прим. ред.). Альтернативы сейчас нет. Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" – это моя позиция", – цитирует Фадеева ТАСС.

Между тем исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа.Ru" (поддерживает российскую версию "Википедии") Станислав Козловский оценил предложение Фадеева. Козловский заявил, что в случае, если государство закроет портал на русском языке, граждане РФ все равно продолжат читать материалы ресурса. Однако редактировать статьи на "Википедии" россияне смогут лишь из-за границы.

Директор подчеркнул, что материалы портала создаются коллективным трудом пользователей, а все факты излагаются через нейтральную позицию и со ссылкой на авторитетные источники. По словам Козловского, ошибки на платформе действительно присутствуют, но они постоянно исправляются.

"В "Википедии" на русском языке зарегистрировано более трех миллионов авторов. Соответственно, главный принцип "Википедии" – это нейтральность изложения. У каждого есть какие-то политические воззрения, у трех миллионов людей разные взгляды по каждому вопросу. И каждый следит за каждым, чтобы вся информация излагалась максимально нейтрально", – поделился Козловский в беседе с "Газетой.ру".

В феврале этого года столичный суд обязал Wikimedia Foundation, в состав которого входит русскоязычный портал "Википедия", выплатить 2 миллиона рублей за отказ удалить информацию о трех воинских частях ВС РФ.

Один из администраторов платформы отказался удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также материалы о спецоперации.



"Актуальный репортаж": Минцифры планирует запустить российский аналог "Википедии"

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