Путин потребовал срочно решить проблему с заторами на админгранице ЛНР

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На совещании с членами правительства Владимир Путин потребовал срочно решить проблему с заторами в районе пункта пропуска Гуково на административной границе Ростовской области и Луганской Народной Республики.

"Большое количество транспорта стоит. На дорогах нет, дороги более-менее свободные, а на пунктах пропуска, на КПП – большое количество техники", – цитирует ТАСС президента РФ.

По словам Путина, затор образовывается из-за большегрузов, причем не военных, а гражданских. Он подчеркнул необходимость обратить внимание на данную ситуацию и решить ее.

В рамках совещания глава государства также затронул вопрос цен на новых российских территориях.

"Мы еще об этом поговорим, о ценах на этих территориях и что нужно сделать, но это тоже проблема доставки грузов", – заключил Путин.

18 апреля Путин прибыл в штабы группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Президент заслушал доклады командующих и офицеров об обстановке на фронте. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военачальники не знали о визите Путина.

19 апреля Путин рассказал, что он лично посетил штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отвлекать военных от дел. Президент отметил, что не хотел надолго отвлекать военных на большие расстояния от дислокации тех подразделений.

