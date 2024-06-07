Объявлены новые артисты международного музыкального фестиваля STEREOLETO

Фото: пресс-служба фестиваля STEREOLETO

Организаторы международного музыкального фестиваля STEREOLETO объявили новых артистов. Мероприятие состоится в саду "Эрмитаж" 6 июля.

К событию присоединились гитарный дуэт из Карелии "Бюро", группа tAISh и астраханский инди-исполнитель Каспий. Кроме того, в состав участников включены сочетающий мелодичный поп и инди-соул, проникновенный вокал и глубокие тексты Yerkatt, а также изобретатели нарратив-рока idst.

Вместе с ними на фестивале выступят певцы Лев Лещенко и Найк Борзов, хип-хоп-исполнитель Антоха МС с живым бэндом, рэпер Хаски и израильский дуэт SHIRAN, смешивающий актуальную электронику и мотивы ближневосточного фолка.

На мероприятии будет сразу две сцены. Кроме того, для гостей подготовят фуд-корт от местных гастроэнтузиастов и популярных стритфуд-проектов, маркет, где можно купить яркие аксессуары, предметы ручной работы и множество приятных мелочей, а также stereofun с развлечениями для взрослых и детей.

STEREOLETO – это ежегодный смотр всего самого прогрессивного, что есть в российской и зарубежной музыке. В этом году фестиваль пройдет в Москве в пятый раз.

Ранее жителей столицы пригласили на фэнтези-фолк-фестиваль "Земля легенд", который состоится в парке "Митино" с 8 по 9 июня. Мероприятия будут проходить с 11:00 до 20:00, участие в них бесплатное.

