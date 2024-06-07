В Польше обнаружили тело одного из богатейших жителей страны

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Одного из богатейших жителей Польши Ежи Кжановского обнаружили мертвым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

"Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший – пропавший 54-летний мужчина", – уточнил пресс-офицер правоохранительных органов города Кросно Павел Бужиньский.

При этом причины смерти Кжановского не были названы.

По данным агентства, 6 июня соучредитель компании "Новый стиль" Ежи Кжановский вышел из дома и пропал. В его поисках были задействованы полиция, спасатели, собаки и дрон с тепловизором.

Ранее посла Франции на Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мертвым в его резиденции. По информации журналистов, предварительно, он скончался от остановки сердца. Местные полицейские начали расследование инцидента.

До этого СМИ сообщили, что российского писателя Ивана Оганова нашли мертвым в собственной квартире в центре Москвы, ему было 80 лет. Тело было обнаружено без признаков насильственной смерти. Однако материалы по факту смерти писатели были переданы в Следственный комитет для проверки.

