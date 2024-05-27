Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым в его резиденции

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Посла Франции на Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мертвым в его резиденции. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По информации журналистов, предварительно, Пакте скончался от остановки сердца. Местные полицейские начали расследование инцидента.

Дипломату было 53 года. В МИД Шри-Ланки выразили соболезнования в связи со смертью французского посла.

Ранее сообщалось, что посол России в Мозамбике Александр Суриков скончался в Мапуту на 69-м году жизни. По предварительным данным, у Сурикова произошел инсульт.

До этого спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался во время похода в горы. По информации правительства, он потерял сознание в процессе похода и умер.