Премьер Венгрии заявил, что Запад подошел к точке невозврата в украинском конфликте

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада подошли к точке невозврата в украинском конфликте, что может повести за собой их прямое столкновение с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на радиостанцию Kossuth.

Орбан отметил, что Запад сам раскрыл свое положение, например, воинственными заявлениями лидеров стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, в частности угрозы президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине военные самолеты.

Однако Россия также не отстает и позволяет себе довольно жесткие заявления в адрес США и их союзников, подчеркнул Орбан.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия хочет помешать Европе начать войну с Россией, и указал, что "венгерское правительство знает, как это сделать". Помимо этого, премьер подчеркнул, что нужно не допустить реализации опасных планов Евросоюза (ЕС) и НАТО, которые ведут к расширению украинского конфликта, а также проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за те партии, которые выступают за мир.