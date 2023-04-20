В ЦБ заявили, что лимит пополнения цифрового кошелька составит 300 тыс рублей в месяц

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Центробанк РФ установит лимит пополнения кошелька для цифровых рублей на отметке в 300 тысяч рублей в месяц. Об этом в ходе выступления в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Это уже за пределами пилота", – цитирует ее ТАСС.

Председатель ЦБ отметила, что любую сумму при этом – даже если она больше 300 тысяч рублей – можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. Набиуллина напомнила, что это минимум втрое больше ограничения, установленного Системой быстрых платежей.

Ранее в ЦБ объяснили, что цифровой рубль не заменит наличные купюры и станет третьей формой денег. От криптовалюты его при этом отличает то, что у него есть конкретный эмитент – Банк России.

