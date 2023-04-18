Зампред ЦБ РФ заявил, что регулятор не подчиняется мировой финансовой "закулисе"

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Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин опроверг информацию о том, что регулятор якобы принимает решения по приказу мировой финансовой "закулисе". Центробанк принимает решения исходя из заявлений совета директоров.

"Решение по денежно-кредитной политике в Центральном банке принимает совет директоров Центрального банка. Восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке. Решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний", – сказал он в подкасте Первого канала "Легкие деньги".

Заботкин добавил, что относится к утверждению как к мифу, который, по его мнению, появился в 90-е годы. В тот период времени в стране были большие бюджетные дефициты, а Международный валютный фонд помогал достичь макроэкономической стабилизации.

Для этого фонд предоставлял правительству РФ кредиты, которые были обусловлены исполнением определенного порядка действий от правительства и Банка России, объяснил Заботкин.

"Но мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ и с тех пор не связаны никакими обязательствами", – подчеркнул зампред.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ поддержал идею по выдаче рискованным заемщикам кредитов в банках. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамуты, появится возможность по выделению особой категории потребительских кредитов для таких граждан.

