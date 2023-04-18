Путин в ходе посещения штаба группировки войск "Днепр" поздравил бойцов с Пасхой

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в ходе визита в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении поздравил военнослужащих с главным православным праздником Пасхи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Глава государства поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи", – говорится в сообщении.

В ходе визита в штаб Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и иных высших офицеров об обстановке на херсонском и запорожском направлениях.

Кроме того, президент попросил бойцов высказать свое мнение о ситуации на этих направлениях, а также обменяться информацией.

Во время посещения глава государства рассказал, что по поручению начальника Генштаба и министра обороны, Теплинский долго пребывал на передней линии и составил очень обстоятельный доклад, который ведомства высоко оценили.

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