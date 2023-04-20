Песков назвал недопущение вступления Украины в НАТО одной из целей СВО

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Недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Песков прокомментировал визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле пока не оценивали перспективы вступления Украины в НАТО с учетом прибытия Столтенберга.

О визите Столтенберга в Киев ранее сообщили СМИ. На появившейся в Сети фотографии генсек НАТО стоит в окружении военных. Об официальном визите Столтенберга не объявлялось.

