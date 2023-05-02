Под Херсоном из ПЗРК сбит второй штурмовик Су-25 ВСУ за неделю – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Российские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса украинский самолет Су-25, который пытался атаковать в районе Херсона. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".

Сообщается, что два самолета ВСУ направлялись к островам на Днепре со стороны населенного пункта Кизомыс в Херсонской области и предприняли попытку атаковать позиции ВС РФ.

Российские военные поразили зенитной ракетой один из самолетов, попав в двигатель. Украинский Су-25 в итоге задымил и рухнул, а второй самолет улетел от позиций войск России.

"Это второй штурмовик, сбитый нашими зенитчиками за шесть дней у островов на Днепре у Херсона", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что оператор переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" морской пехоты Тихоокеанского флота сбил штурмовик Су-25 ВСУ в районе города Угледар. Военнослужащий пресек попытку противника нанести авиаудар по передовым позициям группировки "Восток".

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