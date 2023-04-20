Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Оператор переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" морской пехоты Тихоокеанского флота сбил штурмовик Су-25 ВСУ в районе города Угледар. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"Оператором переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолет Су-25 ВСУ", – приводит его слова РИА Новости.

Гордеев подчеркнул, что военнослужащий пресек попытку противника нанести авиаудар по передовым позициям группировки "Восток".

Он также рассказал, что минометная батарея ликвидировала разведгруппу ВСУ, которая была обнаружена воздушной разведкой. Кроме того, под Угледаром был уничтожен расчет миномета, который вычислили комплексом артиллерийской разведки "Зоопарк".

В районе населенного пункта Новомихайловка также был уничтожен бронеавтомобиль и пять боевиков ВСУ, заключил Гордеев.

Ранее сообщалось, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24. Самолет был подбит в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики.