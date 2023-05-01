Запад разочарован неготовностью ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардной помощи – СМИ

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Страны Запада оказались разочарованы сообщениями о неготовности украинских войск к контрнаступлению после многомиллиардной помощи Киеву. Об этом пишет The Guardian.

Так, один из военнослужащих ВСУ сообщил обозревателям издания, что украинские бойцы еще не готовы к наступлению, им требуется больше времени на тренировки.

По информации журналистов, состояние ВСУ вызывает беспокойство как в Вашингтоне, так и в некоторых европейских столицах, которые потратили огромные средства на военную поддержку украинской армии.

Кроме того, издание со ссылкой на данные разведки США сообщает, что Украина может не справиться с подготовкой необходимого количества солдат и техники для реализации своих целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, не дожидаясь поставок западной авиации.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы украинской стороны готовы к контрнаступлению, оно может начаться до 15 мая.

Американские военные начали терять веру в успех контрнаступления ВСУ в зоне СВО – СМИ