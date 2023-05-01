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Стали известны подробности коронации Карла III

Стали известны подробности коронации Карла III

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В Великобритании готовятся к коронации Карла III

Стали известны подробности коронации Карла III. Долгожданное событие должно состояться уже в эту субботу.

Для церемонии отреставрировали тронные кресла, которые уже участвовали в коронациях британских монархов. Все они будут задействованы в ходе ритуала. Самому старшему артефакту 700 с лишним лет. Кресло Святого Эдуарда впервые использовали при вхождении на трон Эдуарда II в 1308 году.

Во время церемонии Карл III будет облачен в мантию из малинового бархата короля Георга VI, а королева-консорт Камилла – в мантию, сшитую для Елизаветы II. Одеяния украсят элементы растений, которые выбрал сам Чарльз. Это, например, любимый цветок короля –дельфиниум. И ландыш, который считался фаворитом его матери – Елизаветы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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