Российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчет противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа в ходе СВО на Украине остановил танковый прорыв противника, поразив два танка. Об этом со ссылкой на слова командира взвода ПТРК сообщает РИА Новости.

По словам командира, танки ВСУ были поражены с первого выстрела и больше не смогли вступить в бой.

"Данный образец у нас стреляет от пяти до шести тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты", – рассказал военный.

Подразделения Западного военного округа применяют "Штурм-С" не только для уничтожения танков, но и другой военной техники, а также для поражения огневых точек и инженерных сооружений ВСУ. С помощью этого комплекса возможно поражение и низколетящих малоскоростных воздушных целей, таких как вертолеты и беспилотники, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что российские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса украинский самолет Су-25. Это уже второй штурмовик, который был подбит зенитчиками ВС РФ за неделю у островов на Днепре у Херсона.

До этого сообщалось, что российские военные в ночь на 1 мая нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В результате удара была нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск, отчитались в Минобороны России.

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