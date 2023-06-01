Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Шереметьево – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Летящий из Ульяновска Superjet 100 авиакомпании "Россия" готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В аэропорту Шереметьево готовится экстренно сесть самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" рейсом из Ульяновска", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что предварительной причиной стала частичная потеря воздушным судном управления.

Позже стало известно, что самолет благополучно сел в столичном аэропорту, в результате инцидента никто не пострадал.

"У воздушного судна сработал датчик неисправности рулевого управления", – добавили в экстренных службах.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги. После этого он приземлился в Перми. В авиакомпании рассказали, что причиной вынужденной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

До этого самолет, выполнявший рейс из Уфы, совершил аварийную посадку в Норильске. Соответствующее решение было принято экипажем судна из-за разрушения одной из стоек шасси. Посадка прошла благополучно.