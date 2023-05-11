Летевший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за проблем с шасси

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Уфы, совершил аварийную посадку в Норильске. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

"Предварительно установлено, что 11 мая 2023 года в 16:15 по местному времени (в 12:15 по московскому времени. – Прим. ред.) воздушное судно Boeing-737-800, следовавшее сообщением Уфа – Норильск, совершило аварийную посадку в аэропорту Норильска", – цитирует ведомство ТАСС.

Экипаж воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за разрушения правой части стойки шасси. На борту судна находились 73 пассажира, среди которых один несовершеннолетний и 6 членов экипажа. В результате благополучной посадки никто не пострадал.

По факту произошедшего СК начал проверку.

До этого пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus 320, летевший из Казани, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Предполагалось, что в салоне самолета сработал датчик открытия дверей. Борт выполнял рейс из Казани в Москву.



Летевший из Казани самолет выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево