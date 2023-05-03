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20:43

Транспорт

Летевший из Стамбула самолет экстренно приземлился в Сочи по техническим причинам

Фото: 123RF/ewastudio

Самолет, следовавший рейсом Стамбул – Москва, совершил вынужденную посадку в Сочи по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС.

"Совершил посадку благополучно в 16:57", – рассказали в сочинском аэропорту.

Отмечается, что никто из пассажиров лайнера не пострадал. В настоящее время с ними работают сотрудники авиакомпании.

Как в свою очередь отмечает РИА Новости, в связи с инцидентом Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку.

О том, что пассажирский лайнер, следовавший из Турции, был вынужден совершить экстренную посадку в Сочи, стало известно ранее в среду, 3 мая. Сообщалось, что у самолета возникли технические проблемы. Во время рейса на его борту находились 44 человека.

Самолет из Стамбула аварийно приземлился в Сочи

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