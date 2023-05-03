Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Забайкальском крае

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Вертолет Ми-2, летевший через Сретенский район Забайкальского края, не вышел на контрольную связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Алексея Закурдаева.

Как уточнил глава Сретенского района, контрольная связь с вертолетом должна была состояться в 12:00 по московскому времени, однако этого не произошло. В настоящее время сотрудники регионального управления МЧС РФ выясняют, что случилось с бортом.

Между тем в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждают, что пилот воздушного судна все же вышел на связь. Однако каких-либо подробностей случившегося ведомство не приводит.

В конце апреля военный самолет МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области. Истребитель упал в озеро в результате возгорания одного из двигателей. Оба пилота выжили, однако их состояние оценивалось как тяжелое.

До этого в Волгоградской области из-за технической поломки разбился вертолет санавиации. В результате один член его экипажа погиб.

